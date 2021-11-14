Кроме шансов на ЧМ, Босния потеряла еще и Джеко перед матчем с Украиной
В Боснии подтвердили, что Джеко не поможет в матче с Украиной
Подопечные Петева проведут заключительную встречу отбора на ЧМ без турнирной мотивации и своего лидера
20:27
Эдин Джеко / Фото - NFSBIH
Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко не сыграет против Украины. Информацию об этом подтвердила местная федерация футбола.
35-летний форвард не успел восстановиться к заключительному поединку отбора на чемпионат мира-2022. Ветеран вернется в расположение «Интера».
Ранее в сборную Боснии и Герцеговины был экстренно вызван фактурный нападающий «Атлетика» Кенан Кодро. Отметим также, что команда потеряла все шансы даже на плей-офф.
За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить 16 ноября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.
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