В Боснии подтвердили, что Джеко не поможет в матче с Украиной

Подопечные Петева проведут заключительную встречу отбора на ЧМ без турнирной мотивации и своего лидера

Эдин Джеко / Фото - NFSBIH

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко не сыграет против Украины. Информацию об этом подтвердила местная федерация футбола.

35-летний форвард не успел восстановиться к заключительному поединку отбора на чемпионат мира-2022. Ветеран вернется в расположение «Интера».

Ранее в сборную Боснии и Герцеговины был экстренно вызван фактурный нападающий «Атлетика» Кенан Кодро. Отметим также, что команда потеряла все шансы даже на плей-офф.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить 16 ноября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.