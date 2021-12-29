Капитан «Челси» летом бесплатно переберется в «Барселону»
В «Челси» вернулась легенда клуба
Терри будет тренером-консультантом академии «синих»
18:07
Фото: chelseafc.com
«Челси» на своем официальном сайте объявил о возвращении в клуб бывшего капитана «аристократов» Джона Терри. Англичанин будет тренером-консультантом в академии «синих».
Легенда синих будет работать с нашими молодыми игроками и тренерским штабом в рамках программы развития молодежи, делиться огромным опытом, накопленным за свою 20-летнюю игровую карьеру и время работы в качестве помощника тренера в «Астон Вилле».
Он приступит к работе на условиях неполного рабочего дня в начале следующего месяца. Такая гибкость выгодна как для Джона, так и для академии, поскольку позволяет ему продолжать развивать свои собственные тренерские навыки наряду с другими обязательствами, оптимально используя их в нашей программе развития.
Наш бывший капитан будет не только проводить тренировки на поле, но и участвовать в дискуссиях с коллегами-тренерами, наставлять игроков академии и поддерживать диалог с родителями.
Напомним, что «Челси» в 19-м туре АПЛ обыграл «Астон Виллу» (3:1)
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