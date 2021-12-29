В «Челси» вернулась легенда клуба

Фото: chelseafc.com

«Челси» на своем официальном сайте объявил о возвращении в клуб бывшего капитана «аристократов» Джона Терри. Англичанин будет тренером-консультантом в академии «синих».



Он приступит к работе на условиях неполного рабочего дня в начале следующего месяца. Такая гибкость выгодна как для Джона, так и для академии, поскольку позволяет ему продолжать развивать свои собственные тренерские навыки наряду с другими обязательствами, оптимально используя их в нашей программе развития.

Наш бывший капитан будет не только проводить тренировки на поле, но и участвовать в дискуссиях с коллегами-тренерами, наставлять игроков академии и поддерживать диалог с родителями.