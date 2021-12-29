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В «Челси» вернулась легенда клуба

Терри будет тренером-консультантом академии «синих»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:07
В «Челси» вернулась легенда клуба
Фото: chelseafc.com

«Челси» на своем официальном сайте объявил о возвращении в клуб бывшего капитана «аристократов» Джона Терри. Англичанин будет тренером-консультантом в академии «синих».

Легенда синих будет работать с нашими молодыми игроками и тренерским штабом в рамках программы развития молодежи, делиться огромным опытом, накопленным за свою 20-летнюю игровую карьеру и время работы в качестве помощника тренера в «Астон Вилле».

Он приступит к работе на условиях неполного рабочего дня в начале следующего месяца. Такая гибкость выгодна как для Джона, так и для академии, поскольку позволяет ему продолжать развивать свои собственные тренерские навыки наряду с другими обязательствами, оптимально используя их в нашей программе развития. 

Наш бывший капитан будет не только проводить тренировки на поле, но и участвовать в дискуссиях с коллегами-тренерами, наставлять игроков академии и поддерживать диалог с родителями.

Напомним, что «Челси» в 19-м туре АПЛ обыграл «Астон Виллу» (3:1)

Олег Шумейко-младший
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