В чемпионате Норвегии у футболиста во время матча остановилось сердце

Игрока пришлось реанимировать прямо на поле





Эмиль Палссон

В матче второго дивизиона чемпионата Норвегии у исландского полузащитника «Согндала» Эмиля Палссона остановилось сердце, сообщает TV2.



На 12-й минуте матча со «Стьордалс-Блинк» 28-летний игрок упал на газон. Затем врачи в течение 11 минут его реанимировали.

После инцидента футболиста доставили в госпиталь, а команды не стали доигрывать матч, который будет перенесен.

Напомним, на чемпионате Европы во время матча врачам пришлось спасать звездного датчанина Кристиана Эриксена.