«Манчестер Сити» предложил Агуэро административную должность в клубе
В честь Агуэро назван приз лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины
Форвард завершил карьеру
Фото: Marca
В Аргентине в честь форварда Серхио Агуэро назвали один из национальных призов.
Именем экс-нападающего «Барселоны» и «Манчестер Сити» назван приз лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины.
Эту информацию подтвердил президент федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия.
На родине форвард недолго выступал за «Индепендьенте». В составе сборной он выиграл Олимпиаду-2008, а также Кубок Америки-2021.
Напомним, в декабре он объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
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