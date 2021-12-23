В честь Агуэро назван приз лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины

Форвард завершил карьеру

Фото: Marca

В Аргентине в честь форварда Серхио Агуэро назвали один из национальных призов.

Именем экс-нападающего «Барселоны» и «Манчестер Сити» назван приз лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины.

Эту информацию подтвердил президент федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия.

На родине форвард недолго выступал за «Индепендьенте». В составе сборной он выиграл Олимпиаду-2008, а также Кубок Америки-2021.

Напомним, в декабре он объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.