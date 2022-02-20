В дерби «Боруссий» дортмундская поиздевалась над менхенгладбахской

«Шмели» забили шесть мячей в ворота соперников

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В 23-м туре Бундеслиги состоялось дерби дортмундской и менхенгладбахской «Боруссий».



«Шмели» поиздевались над соперником. На 26-й минут счет в матче открыл Марко Ройс. До конца встречи в ворота Яна Зоммера залетели еще пять мячей – финальную точку в матче поставил Эмре Джан, реализовав 11-метровый.

В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» Д располагается на второй строчке, на 6 очков отставая от «Баварии», которая обыграла аутсайдера.

Бундеслига. 23-й тур

«Боруссия» Д – «Боруссия» М 6:0 (2:0, 4:0)

Голы: Ройс, 26, Мален, 32, Вольф, 70, Мукоко, 74, Ройс, 81, Джан, 90 (пен.).

«Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс, Джан, Загаду (Понграчич, 42), Геррейру (Шульц, 68), Азар (Вольф, 68), Дауд, Рейна (Брандт, 30), Беллингем, Ройс, Мален (Мукоко, 68).

«Боруссия» М: Зоммер, Лайнер (Скалли, 67), Гинтер, Эльведи, Фридрих (Тюрам, 46), Бенсебайни, Хофманн, Нойхаус, Коне (Крамер, 78), Плеа, Эмболо.

Предупреждения: Загаду (12), Бенсебайни (14), Дауд (35).