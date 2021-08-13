Хачериди тренируется с «Десной»
В «Десне» подтвердили, что могут подписать Хачериди
Защитник тренируется с командой
Фото: Динамо-Брест
«Десна» подтвердила, что защитник Евгений Хачериди тренируется с командой.
Об этом сообщил спортивный директор клуба Вадим Мельник.
«Евгений приехал к нам, потому что хорошо знаком с Александром Рябоконем. Хачериди пока еще тренируется, набирает форму. Он сам чувствует, что пока что не набрал необходимые кондиции.
Останется ли он в «Десне»? Не знаю, посмотрим. Все будет зависеть от его состояния, устроят ли его наши условия и от других факторов. Посмотрим».
Хачериди не играет с зимы после ухода из брестского «Динамо».
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