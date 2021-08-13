В «Десне» подтвердили, что могут подписать Хачериди

Фото: Динамо-Брест

«Десна» подтвердила, что защитник Евгений Хачериди тренируется с командой.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Вадим Мельник.

Останется ли он в «Десне»? Не знаю, посмотрим. Все будет зависеть от его состояния, устроят ли его наши условия и от других факторов. Посмотрим».