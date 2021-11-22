В «Десне» пообещали вскоре погасить долги за 4-5 месяцев

Руководство команды пообщалось с игроками

Фото: ФК Десна

В «Десне» все еще существует проблема долгов перед командой.

Сообщается, что задержки по зарплате достигли 4-5 месяцев. Однако руководство команды вновь обещает игрокам и тренерам уладить этот вопрос.

По последней информации руководство пообщалось с командой и заверило, что в ближайшие дни рассчитается по всем долгам. Также называлась дата 22 ноября, когда выплатят все долги.

Ранее президент клуба сообщал, что долгов у клуба нет.

Также сообщалось, что до конца года команду могут покинуть несколько лидеров.