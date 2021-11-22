«Колос» выиграл первый матч за 1,5 месяца, обыграв «Десну»
В «Десне» пообещали вскоре погасить долги за 4-5 месяцев
Руководство команды пообщалось с игроками
22 ноября 12:28
Фото: ФК Десна
В «Десне» все еще существует проблема долгов перед командой.
Сообщается, что задержки по зарплате достигли 4-5 месяцев. Однако руководство команды вновь обещает игрокам и тренерам уладить этот вопрос.
По последней информации руководство пообщалось с командой и заверило, что в ближайшие дни рассчитается по всем долгам. Также называлась дата 22 ноября, когда выплатят все долги.
Ранее президент клуба сообщал, что долгов у клуба нет.
Также сообщалось, что до конца года команду могут покинуть несколько лидеров.
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