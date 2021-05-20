Мостовой: «Сезон неудачный раз «Десна» не выступит в еврокубках»
В «Десне» рассказали, останется ли в команде Рябоконь
В завершившемся сезоне УПЛ черниговская команда заняла 6-е место
20 мая 12:59
Александр Рябоконь / Фото: Футбол 1/2/3
Директор «Десны» Игорь Ушарук заявил, что Александр Рябоконь останется главным тренером команды на следующий сезон.
«Насколько мне известно на сегодняшний день, Рябоконь остается в «Десне»
Напомним, сезон УПЛ 2020/21 «Десна» завершила на 6-м месте и не попала в еврокубки.
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