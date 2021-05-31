В «Динамо» опровергли информацию о переговорах с «Челси» по Забарному

Лондонцы не присылали в офис киевлян запросов о трансфере





Тема дня

Илья Забарный / Фото: ФК Динамо

В киевском «Динамо» сообщили, что клуб не ведет никаких переговоров с «Челси» по центральному защитнику Илье Забарному.



Источники в клубе утверждают, что «Челси» не присылал им никаких запросов о трансфере.

Отметим, что ранее другой источник также сообщил, что информация о трансфере Забарного в «Челси» – это вброс.

Напомним, ранее российские СМИ опубликовали информацию о том, что «Челси» ведет переговоры о приобретении Забарного за 12 миллионов евро.