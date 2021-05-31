Забарный рассказал, что Луческу не нравилось в Цитаишвили
В «Динамо» опровергли информацию о переговорах с «Челси» по Забарному
Лондонцы не присылали в офис киевлян запросов о трансфере
Илья Забарный / Фото: ФК Динамо
В киевском «Динамо» сообщили, что клуб не ведет никаких переговоров с «Челси» по центральному защитнику Илье Забарному.
Источники в клубе утверждают, что «Челси» не присылал им никаких запросов о трансфере.
Отметим, что ранее другой источник также сообщил, что информация о трансфере Забарного в «Челси» – это вброс.
Напомним, ранее российские СМИ опубликовали информацию о том, что «Челси» ведет переговоры о приобретении Забарного за 12 миллионов евро.
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