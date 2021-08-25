В «Динамо» подтвердили, что Луческу вернулся к работе с командой

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вернулся к работе с командой. Об этом стало известно из интервью полузащитника Владимир Шепелев пресс-службе клуба.

Да и по самой игре чувствовалось его присутствие – если с «Ингульцом» мы допускали определенные ошибки, то с «Десной» уже такого не позволяли себе. После матча он показал, в каких моментах можно было сыграть лучше, где нельзя было обрезаться, где – сыграть внимательнее.