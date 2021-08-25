Источник: Шевченко не против возглавить «Динамо»
В «Динамо» подтвердили, что Луческу вернулся к работе с командой
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Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вернулся к работе с командой. Об этом стало известно из интервью полузащитника Владимир Шепелев пресс-службе клуба.
Да, конечно, нам добавляет уверенности то, что Луческу снова работает с нами. Перед матчем с «Десной» он приехал на стадион, дал установку на поединок, а вместе с ней и заряд уверенности.
Да и по самой игре чувствовалось его присутствие – если с «Ингульцом» мы допускали определенные ошибки, то с «Десной» уже такого не позволяли себе. После матча он показал, в каких моментах можно было сыграть лучше, где нельзя было обрезаться, где – сыграть внимательнее.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко не против возглавить «Динамо».