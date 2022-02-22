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В «Динамо» сообщили, готов ли газон стадиона Лобановского к проведению матчей УПЛ

Уже совсем скоро киевлянам предстоит стартовый поединок после возобновления сезона с «Ингульцом»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:35
В «Динамо» сообщили, готов ли газон стадиона Лобановского к проведению матчей УПЛ
Фото - ФК Динамо Киев

Главный агроном «Динамо» Анатолий Колоша оценил состояние газона на стадионе им. В. Лобановского. Именно там киевляне уже 26 февраля примут «Ингулец» в 19-м туре УПЛ.

Поле находится в нормальном состоянии, оно вполне пригодно для игры в футбол. Конечно, есть определенные проблемы после паузы, но они несущественны.

В целом, зима была плохая для футбольного поля, поскольку были частые оттепели. Вода замерзала, и на газоне образовалась ледовая корка, которую пришлось разбивать. Но ничего, справились.

В течение зимы газон мы не покрывали защитной пленкой, а электроподогрев включили в прошлый вторник. Поскольку поле находится в яме, не как НСК «Олимпийский» или наша тренировочная база в Вите-Литовской, то пришлось его разогревать.

Также в зимний период были проведены привычные агротехнические работы – прочесали газон граблями, сделали дренирование, внесли минеральные удобрения, обработали фунгицидом, планово подстригли. А еще включили систему орошения, поскольку перед игрой, возможно, придется поливать поле.

Но, несмотря на все обстоятельства, я не сомневаюсь, что газон справится с нагрузкой, которая на него выпадет в ближайшее время – это как матчи чемпионата Украины, так и поединки Юношеской Лиги UEFA.

Также на стадионе «Динамо» должен состояться матч 1/8 финала Юношеской лиги UEFA против «Спортинга».

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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