В «Динамо» вспышка коронавируса. Заболел руководитель клуба

Офис «бело-синих» в Киеве закрыт на карантин. Команда находится на сборе в Турции

Фото - ФК Динамо Киев

В «Динамо» зафиксирована вспышка коронавируса. Заразилось около десяти сотрудников клуба. Один из них представляет руководство.

В связи с этим офис «бело-синих» пришлось закрыть на карантин. Помещение на улице Грушевского не работает.

Сотрудники были переведены на удаленную работу. По предварительным данным соответствующая мера применена до следующей недели.

Ранее определился еще один соперник «Динамо» на сборе в Турции.