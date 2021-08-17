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В «Днепре-1» анонсировали еще один трансфер. Клуб намерен подписать защитника

Русол рассказал самой дорогостоящей кампании
Футбол Украинская Премьер-лига
17 августа 23:02
В «Днепре-1» анонсировали еще один трансфер. Клуб намерен подписать защитника
Андрей Русол / Фото - УАФ

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол оценил работу клуба на трансферном рынке в текущее межсезонье. Также руководитель днепрян анонсировал новое подписание.

По Пихаленку мы начали общение с «Шахтером» в начале июня и да, это все немного затянулось. Каждая из сторон пытается защищать свои интересы. Но я бы не сказал, что трансфер был на грани срыва, история закончилась хорошо для всех.

Что касается Чуже, когда мы подписывали Марио в аренду прошлой зимой, то делали это в последние дни трансферного окна. И у нас было очень мало времени для проведения переговоров таким образом, чтобы защитить всецело интересы «Днепра-1».

На определенном этапе нам нужно было ускоряться и принимать для нас не совсем выгодные условия по аренде. Да, юридически у нас было право выкупа, но технически осуществить этот трансфер летом было очень сложно.

Мы были полностью довольны Чуже весной, но выкупить его не смогли. После того, как он вернулся в загребское «Динамо» после хорошего периода у нас, он пытался закрепиться в своей родной команде. Он не раз говорил, что его мечта – играть за «Динамо» Загреб в основном составе. Марио предупредил нас, что поедет на сборы и только по их завершению принял решение вернуться к нам.

К сожалению, загребское «Динамо» в этот раз категорически отказало нам в опции выкупа. Но если Марио продолжит выступления так, как он это делал весной, и если его заинтересует наш проект и дальнейшая перспектива, то мы определенно попытаемся его приобрести. Если «Динамо» Загреб согласится вести переговоры.

Трансфером Гуцуляка практически закрыли трансферное окно для клуба. Думаю, что будет подписание еще одного футболиста – сейчас находимся в активном поиске центрального защитника.

Сильно ли потратился клуб этим летом? Все относительно. Относительно «Шахтера» – нет. А если сравнивать с «Минаем», то, наверное, да. Тут без суммы, но это рекордное по затратам трансферное окно для клуба за всю историю.

Русол также рассказал о ситуации с возможным трансфером нападающего Артема Довбыка.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Русол СК Днепр-1

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