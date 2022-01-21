Йовичевич: «Нам интересен Коноплянка, но есть несколько моментов»
В «Днепре-1» отказались от идеи подписания Коноплянки
Впрочем, могут вернуться к этому вопросу в будущем
Фото: ФК Шахтер
Директор «Днепра-1» Андрей Русол сообщил пресс-службе клуба, что они не будут рассматривать переход Евгения Коноплянки из «Шахтера».
«Сейчас мы не рассматриваем кандидатуру Коноплянки, у нас другой вектор развития. Думаю, Евгений еще покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты.
Красивая история возвращения? Возможно, со временем, но не сейчас».
Вероятно, Коноплянка будет искать новую команду в январе. Пока будущее игрока неизвестно.
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