Турецкий клуб арендовал игрока «Днепра-1»
В «Днепре-1» подтвердили, что выездной матч с «Черноморцем» состоится в Днепре
Все из-за плохого качества газона в Одессе
25 июля 17:59
Фото: УПЛ
Пресс-секретарь «Днепра-1» Вадим Тахтерин сообщил, что матч 2-го тура УПЛ «Черноморец» – «Днепр-1» перенесен из Одессы в Днепр.
«Матч в Днепре, номинальный хозяин – «Черноморец».
Ранее сообщалось, что матч не может пройти в Одессе из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Черноморец» после концерта певца Монатика.
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