В «Днепре-1» заявили о последствиях для Йовичевича, если команда не выйдет в еврокубки.

В клубе видят свое будущее только на европейской арене





Игор Йовичевич / Фото: Днепр-1 Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза в эфире YouTube-канала ПроФутбол заявил, что перед Игорем Йовичевичем стоит обязательная задача выйти в еврокубки.

«Команда прибавляет. Где-то есть вопросы по матчам с лидерами. Где-то не везет, футбольный бог от нас отворачивается, но класс команды и уровень «Днепра-1» повышается от матча к матчу. Было много несправедливых результатов с лидерами, но футбольный бог любит тех, кто настойчив и много работает. Наша цель – зона еврокубков. У нас договоренность с тренером по поводу последствий, наступающих по итогам результатов сезона. Я считаю, что задачу можно выполнить. Эта команда может и будет играть в еврокубках». Отметим, что «Днепр-1» сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице, которое дает право на выступление в Лиге конференций.

Карен Агабекян