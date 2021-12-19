Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 2
Сегодня 8
Завтра 0
Футбол (10 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон -:- Перенесен
17:00 Вест Хэм - Норвич -:- Перенесен
19:30 Лидс - Арсенал 1:4 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Окончен
16:30 Хоффенхайм - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
19:30 Герта - Боруссия Дортмунд 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Аталанта - Рома 1:4 Окончен
19:00 Болонья - Ювентус 0:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Барселона - Эльче 3:2 Окончен
22:00 Севилья - Атлетико 2:1 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Милан - Наполи 0:1 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Кадис 0:0 1-й тайм
Футбол (8 событий из 15) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Эвертон - Лестер -:- Перенесен
16:00 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Фрайбург - Байер 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Эмполи 1:1 Окончен
21:45 Милан - Наполи 0:1 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Кадис 0:0 1-й тайм
нет важных матчей

В драматичном матче «Тоттенхэм» не сумел дожать «Ливерпуль»

Команда Клоппа заканчивала вдесятером
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:28
В драматичном матче «Тоттенхэм» не сумел дожать «Ливерпуль»
Фото: Getty Images

В 18-м туре АПЛ «Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль – это была первая игра «шпор» за несколько недель.

И команда Конте начала бодро: после нескольких колких контратак «Тоттенхэм» таки забил – Кейн отправил мяч в сетку ворот Алиссона с острого угла.

Но «Ливерпуль» сравнял в середине 1-го тайма: головой отличился Жота.

Во 2-м тайме команда Клоппа вышла вперед, головой забил уже Робертсон. Но затем были минуты «Тоттенхэма»: сначала Сон забил после ошибки Алиссона, а затем автор гола Робертсон получил удаление за грубую игру, и «Тоттенхэм» имел шанс вырвать этот матч. Но не удалось, команды поделили очки.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» после этой ничьи отстал от «Манчестер Сити» на 3 очка, но опережает на 3 балла «Челси». «Тоттенхэм» остался на 7-м месте, но у команды Конте есть целых 3 матча в запасе.

АПЛ, 18-й тур

«Тоттенхэм – «Ливерпуль» 2:2

Голы: Кейн, 14, Сон, 74 – Жота, 35, Робертсон, 69

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон, Сессеньон, Алли (Лукас Моура, 81), Уинкс, Ндомбеле (Скипп, 64), Сон Хын Мин, Кейн.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Конате, Робертсон, Милнер, Кейта, Мортон (Фирмино, 60), Салах, Мане (Цимикас, 82), Диогу Жота.

Предупреждения: Кейн (20), Мортон (23), Эмерсон (28), Уинкс (47), Дэвис (58), Кейта (84), Конате (85).

Удаление: Робертсон (77).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тоттенхэм Ливерпуль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Как это было
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:26
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: стартовые составы
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: стартовые составы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:06
Клопп заявил, что «Ливерпуль» будет подписывать только вакцинированных игроков
Клопп заявил, что «Ливерпуль» будет подписывать только вакцинированных игроков
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:05
Ковид бъет по АПЛ. Конте пришлось использовать на тренировке «Тоттенхэма» манекенов вместо живых людей
Ковид бъет по АПЛ. Конте пришлось использовать на тренировке «Тоттенхэма» манекенов вместо живых людей
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 декабря 09:37
Клопп: «То, что «Ньюкасл» открыл счет, изменило наше настроение»
Клопп: «То, что «Ньюкасл» открыл счет, изменило наше настроение»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 декабря 08:49
«Ливерпуль» в волевом стиле переиграл «Ньюкасл» и не отпустил «Манчестер Сити» в отрыв
«Ливерпуль» в волевом стиле переиграл «Ньюкасл» и не отпустил «Манчестер Сити» в отрыв
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 декабря 07:13

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
22:16
Дулуб заявил, что ему пока удается выполнять задачу во «Львове»
Дулуб заявил, что ему пока удается выполнять задачу во «Львове»
Украинская Премьер-лига
22:14
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» игрока сборной России
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» игрока сборной России
Серия А (Италия)
22:13
Де Дзерби хочет видеть в «Шахтере» полузащитника «Челси»
Де Дзерби хочет видеть в «Шахтере» полузащитника «Челси»
Украинская Премьер-лига
21:55
Форвард «Шахтера» прооперирован и может успеть восстановиться к весне
Форвард «Шахтера» прооперирован и может успеть восстановиться к весне
Украинская Премьер-лига
21:53
Гвардиола недоволен победой 4:0 над «Ньюкаслом»: «Нам повезло, первый тайм – один из худших в сезоне»
Гвардиола недоволен победой 4:0 над «Ньюкаслом»: «Нам повезло, первый тайм – один из худших в сезоне»
Премьер-Лига (Англия)
21:48
«Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом» установил сразу два выдающихся рекорда
«Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом» установил сразу два выдающихся рекорда
Премьер-Лига (Англия)
21:40
Зинченко сравнил игру за «Манчестер Сити» с работой в офисе
Зинченко сравнил игру за «Манчестер Сити» с работой в офисе
Премьер-Лига (Англия)
21:29
Остап Маркевич: «Мариуполю» следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию»
Остап Маркевич: «Мариуполю» следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию»
Украинская Премьер-лига
21:10
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
141
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости