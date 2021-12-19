В драматичном матче «Тоттенхэм» не сумел дожать «Ливерпуль»

Команда Клоппа заканчивала вдесятером

Фото: Getty Images

В 18-м туре АПЛ «Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль – это была первая игра «шпор» за несколько недель.

И команда Конте начала бодро: после нескольких колких контратак «Тоттенхэм» таки забил – Кейн отправил мяч в сетку ворот Алиссона с острого угла.

Но «Ливерпуль» сравнял в середине 1-го тайма: головой отличился Жота.

Во 2-м тайме команда Клоппа вышла вперед, головой забил уже Робертсон. Но затем были минуты «Тоттенхэма»: сначала Сон забил после ошибки Алиссона, а затем автор гола Робертсон получил удаление за грубую игру, и «Тоттенхэм» имел шанс вырвать этот матч. Но не удалось, команды поделили очки.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» после этой ничьи отстал от «Манчестер Сити» на 3 очка, но опережает на 3 балла «Челси». «Тоттенхэм» остался на 7-м месте, но у команды Конте есть целых 3 матча в запасе.

АПЛ, 18-й тур

«Тоттенхэм – «Ливерпуль» 2:2

Голы: Кейн, 14, Сон, 74 – Жота, 35, Робертсон, 69

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон, Сессеньон, Алли (Лукас Моура, 81), Уинкс, Ндомбеле (Скипп, 64), Сон Хын Мин, Кейн.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Конате, Робертсон, Милнер, Кейта, Мортон (Фирмино, 60), Салах, Мане (Цимикас, 82), Диогу Жота.

Предупреждения: Кейн (20), Мортон (23), Эмерсон (28), Уинкс (47), Дэвис (58), Кейта (84), Конате (85).

Удаление: Робертсон (77).