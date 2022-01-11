В ДТП погиб 27-летний одноклубник Артема Кравца

Защитник «Коньяспора» Чалык не справился с управлением автомобилем

Ахмет Чалык / Фото - Коньяспор

Защитник «Коньяспора» Ахмет Чалык погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что футболист утром 11 января не справился с управлением автомобилем. Транспортное средство вылетело из трассы – игрок получил травмы, не совместимые с жизнью.

Известно, что Чалык в автомобиле находился один. Клуб выразил соболезнования семье спортсмена.

За свои 27 лет игрок защищал цвета трех команд. Это «Генчлербирлиги», «Галатасарай», в «Коньяспоре» был одноклубником экс-форварда сборной Украины Артема Кравца.

Ранее умер врач киевского «Динамо» Владимир Малюта.