Гол Кравца не спас «Коньяспор» от поражения «Ризеспору» Морозюка
В ДТП погиб 27-летний одноклубник Артема Кравца
Защитник «Коньяспора» Чалык не справился с управлением автомобилем
Ахмет Чалык / Фото - Коньяспор
Защитник «Коньяспора» Ахмет Чалык погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что футболист утром 11 января не справился с управлением автомобилем. Транспортное средство вылетело из трассы – игрок получил травмы, не совместимые с жизнью.
Известно, что Чалык в автомобиле находился один. Клуб выразил соболезнования семье спортсмена.
За свои 27 лет игрок защищал цвета трех команд. Это «Генчлербирлиги», «Галатасарай», в «Коньяспоре» был одноклубником экс-форварда сборной Украины Артема Кравца.
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