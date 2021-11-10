В «Дженоа» готовят аренду и полноценный трансфер двух украинских футболистов

Шевченко «подтянет» в клуб бывших подопечных

Андрей Шевченко / фото - dynamo.kiev

Приход Андрея Шевченко в «Дженоа» повлечет за собой привлечение украинских футболистов в итальянский клуб, сообщает Calciomercato.

Руководство «грифонов» начало работу над трансферами двух экс-подопечных алленаторе из сборной Украины – Виталия Миколенко из «Динамо» и Александра Зинченко из «Манчестер Сити».

Генуэзцы готовы купить защитника киевского клуба уже в ближайшее трансферное окно.

А вот с игроком «горожан» не все так просто, ведь даже несмотря на то, что тот уступил место в составе Жоау Канселу, тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола все равно ценит украинца и вряд ли согласиться на его продажу.

Но есть вероятность того, что «грифонам» удастся взять универсала в аренду в англичан.

Две стороны Шевченко. Эксперт рассказал, как украинец будет строить свою команду в «Дженоа».