В «Дженоа» пригласят на должность спортдира одного из лучших специалистов в мире

Ранее клуб возглавил украинец Андрей Шевченко





Луиш Кампуш

В «Дженоа» после назначения на должность главного тренера Андрея Шевченко намерены пригласить нового спортивного директора, сообщает CalcioMercato.



По информации источника, должность спортивного директора может занять топовый португальский специалист Луиш Кампуш, ранее работавший в «Лилле», «Монако», «Реале».

Последним местом работы португальца был «Лилль». Ранее он также работал в «Монако», «Реале» и других клубах.

Кампуша называют тем, кто осуществил выгодные трансферы десятка звездных футболистов, которых приобрел либо бесплатно, либо за небольшие средства, а затем перепродал за огромные суммы. Среди них Килиан Мбаппе, Тома Лемар, Антони Марсьяль и другие.

Напомним, ранее стала известна точная зарплата Шевченко в «Дженоа».



