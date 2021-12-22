В Эмиратах попроще? Ребров посочувствовал ситуации Шевченко в «Дженоа»

Андрей Шевченко и Сергей Ребров / фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер эмиратского «Аль-Айна» Сергей Ребров высказался о работе своего экс-партнера по «Динамо» и сборной Украины Андрей Шевченко на посту наставника «Дженоа»:

Я посмотрел пару матчей – посочувствовал Андрею Николаевичу. Очень сложный период для него. Пожелал ему удачи, понимаю, что это очень непросто.

Сейчас он играет с лидерами, очень тяжело наладить какую-то модель игры. Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем. Сейчас не хватает команде качества игроков».