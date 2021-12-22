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В Эмиратах попроще? Ребров посочувствовал ситуации Шевченко в «Дженоа»

Команда находится в тяжелом состоянии
Футбол Серия А (Италия)
12:15
В Эмиратах попроще? Ребров посочувствовал ситуации Шевченко в «Дженоа»
Андрей Шевченко и Сергей Ребров / фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер эмиратского «Аль-Айна» Сергей Ребров высказался о работе своего экс-партнера по «Динамо» и сборной Украины Андрей Шевченко на посту наставника «Дженоа»:

«Андрей Николаевич сейчас работает в «Дженоа», потому что он отдал очень много итальянскому футболу. Он очень уважаемый в этой стране, плюс – что очень важно для тренера – он сделал хорошую как тренер национальной сборной, и в него поверили. Плюс он хорошо владеет итальянским.

Я посмотрел пару матчей – посочувствовал Андрею Николаевичу. Очень сложный период для него. Пожелал ему удачи, понимаю, что это очень непросто.

Сейчас он играет с лидерами, очень тяжело наладить какую-то модель игры. Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем. Сейчас не хватает команде качества игроков».

Генуэзская команда занимает 18-ю строчку в таблице Серии А, находясь в зоне вылета.

Ребров мог этим летом сменить Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но из-за контрактных обязательств с клубом ему пришлось остаться в Арабских Эмиратах.

Напомним, ранее стало известно о коронавирусе в стане «Дженоа».

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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