10 лет назад после реконструкции открыли обновленный НСК «Олимпийский»

Борис Колесников поздравил украинцев с этим юбилеем

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников поздравил украинцев с юбилеем открытия обновленного НСК «Олимпийский».

Напомним, что реконструкция главного стадиона страны в 2010-2011 годах была проведена именно под руководством Бориса Викторовича, который на тот момент занимал должность вице премьер-министра по вопросам Евро-2012.

«Друзья, в этот день 10 лет назад был торжественно открыт НСК «Олимпийский». Всех строителей, архитекторов, спортсменов и, конечно, болельщиков с юбилеем!!! Уверен, что мы еще увидим яркие победы сборной Украины и наших клубов, а также мировые рекорды легкоатлетов!!! Будьте счастливы!!!»

Отметим, что на футбольном поле НСК «Олимпийский» проходили 5 матчей Евро-2012, включая финал, а в 2018 году стадион принял финал Лиги чемпионов UEFA.

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