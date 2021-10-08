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10 лет назад после реконструкции открыли обновленный НСК «Олимпийский»

Борис Колесников поздравил украинцев с этим юбилеем
Футбол В Европе
8 октября 09:59
10 лет назад после реконструкции открыли обновленный НСК «Олимпийский»

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников поздравил украинцев с юбилеем открытия обновленного НСК «Олимпийский».

Напомним, что реконструкция главного стадиона страны в 2010-2011 годах была проведена именно под руководством Бориса Викторовича, который на тот момент занимал должность вице премьер-министра по вопросам Евро-2012.

«Друзья, в этот день 10 лет назад был торжественно открыт НСК «Олимпийский». Всех строителей, архитекторов, спортсменов и, конечно, болельщиков с юбилеем!!! Уверен, что мы еще увидим яркие победы сборной Украины и наших клубов, а также мировые рекорды легкоатлетов!!! Будьте счастливы!!!»

Отметим, что на футбольном поле НСК «Олимпийский» проходили 5 матчей Евро-2012, включая финал, а в 2018 году стадион принял финал Лиги чемпионов UEFA.

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1101555_original.jpg
1103555_original.jpg
1105781_original.jpg
1107196_original.jpg
1107256_original.jpg
1107585_original.jpg
1107845_original.jpg
1108033_original.jpg
1109483_original.jpg
1110518_original.jpg
1111524_original.jpg
1111596_original.jpg
1111975_original.jpg
1113241_original.jpg
1113981_original.jpg
1114555_original.jpg
1115729_original.jpg
1117090_original.jpg
1117599_original.jpg
1119862_original.jpg
1131410_original.jpg
1132707_original.jpg
1137411_original.jpg
1138089_original.jpg
1139923_original.jpg
1142471_original.jpg
1147584_original.jpg
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Борис Колесников презентовал программу «Черноморская инициатива».

Рене Тер Велде
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