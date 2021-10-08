Борис Колесников инициировал создание спонсорского комитета по подготовке заявки на проведение в Одессе Олимпийских игр-2036
10 лет назад после реконструкции открыли обновленный НСК «Олимпийский»
Борис Колесников поздравил украинцев с этим юбилеем
Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников поздравил украинцев с юбилеем открытия обновленного НСК «Олимпийский».
Напомним, что реконструкция главного стадиона страны в 2010-2011 годах была проведена именно под руководством Бориса Викторовича, который на тот момент занимал должность вице премьер-министра по вопросам Евро-2012.
«Друзья, в этот день 10 лет назад был торжественно открыт НСК «Олимпийский». Всех строителей, архитекторов, спортсменов и, конечно, болельщиков с юбилеем!!! Уверен, что мы еще увидим яркие победы сборной Украины и наших клубов, а также мировые рекорды легкоатлетов!!! Будьте счастливы!!!»
Отметим, что на футбольном поле НСК «Олимпийский» проходили 5 матчей Евро-2012, включая финал, а в 2018 году стадион принял финал Лиги чемпионов UEFA.
Борис Колесников презентовал программу «Черноморская инициатива».