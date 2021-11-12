В этот раз точно должен доехать! Италия – Швейцария: прогноз на матч

У автора черная полоса, которую он сегодня намерен прервать

Прогноз

Италия – Швейцария – матч, в котором команды разыграют первое место в группе и прямую путевку на чемпионат мира в Катар. После очередных двух фиаско я решил больше ничего не выдумывать, а просто сыграть ставку с не самым большим коэффициентом, но зато все, абсолютно все говорит в пользу того, что она зайдет.

Прогноз: тотал матча меньше 2,5. Почему он обязан зайти? Отвечаю тезисно:

В этом отборочном цикле Италия и Швейцария сыграли 12 матчей и в 8 из них прошел тотал меньше – очень внушительная статистика. Поединок первого круга между этими сборными завершился ничьей 0:0. Цена ошибки. Вряд ли кто-то будет сильно рисковать, ведь матч Италия – Швейцария с повышенной ответственностью, а такие очень редко получаются результативными.

Конечно, после последних неудач, которые продолжились и накануне в матчах Украина – Болгария и Греция – Испания, немного боязно, что-то вам советовать, но в этом поединке я уверен. Поэтому забирайте прогноз, но и играйте ответственно. Помните: ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 6 побед, 0 возвратов, 8 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой