Луческу может отправить нескольких игроков в Румынию
В Федерации футбола Румынии подтвердили, что рассматривают Луческу на должность тренера сборной
Также на пост претендует сын наставника «Динамо»
Мирча и Разван Луческу / Фото - Digisport
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассматривается в качестве кандидата на пост наставника сборной Румынии. Об этом сообщает Playsport со ссылкой на слова вице-президента комиссии Федерации футбола Румынии.
Список претендентов на должность, правда, также содержит целый ряд известных имен. Это Разван Луческу, Дан Петреску, Адриан Муту, Ласло Белени и другие.
Напомним, Мирча Луческу возглавил киевлян перед сезоном-20/21. И в первой же кампании завоевал все внутренние трофеи.
Ранее сообщалось, что один из кандидатов на замену румынскому специалисту отказал столичному клубу.
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