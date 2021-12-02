В Федерации футбола Румынии подтвердили, что рассматривают Луческу на должность тренера сборной

Также на пост претендует сын наставника «Динамо»

Мирча и Разван Луческу / Фото - Digisport

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассматривается в качестве кандидата на пост наставника сборной Румынии. Об этом сообщает Playsport со ссылкой на слова вице-президента комиссии Федерации футбола Румынии.

Список претендентов на должность, правда, также содержит целый ряд известных имен. Это Разван Луческу, Дан Петреску, Адриан Муту, Ласло Белени и другие.

Напомним, Мирча Луческу возглавил киевлян перед сезоном-20/21. И в первой же кампании завоевал все внутренние трофеи.

Ранее сообщалось, что один из кандидатов на замену румынскому специалисту отказал столичному клубу.