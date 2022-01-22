В «Фехерваре» поделились ожиданиями от подписания Леднева

Украинец переехал в Венгрию

Богдан Леднев / фото - MOL Fehérvár FC

Спортивный директор «Фехервара» Иштван Саллой прокомментировал для клубной пресс-службы подписание хавбека «Динамо» Богдана Леднева:

«Богдан Леднев – техничный, креативный игрок, который может усилить нашу команду на позиции под нападающим или на правом фланге. Я думаю, что для команды важно иметь хорошего креативного игрока в центре поля, поэтому мы ждем от него голов и голевых передач».

Украинец перебрался в венгерский клуб на правах аренды. Игрок проведет в клубе год, а по окончанию срока его можно будет выкупить.

В «Фехерваре» уже выступает два украинца: Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Ранее сам Леднев объяснил свой переход в чемпионат Венгрии.