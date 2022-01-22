Леднев: «Переход в «Фехервар» – отличная возможность показать свои талант и умения»
В «Фехерваре» поделились ожиданиями от подписания Леднева
Украинец переехал в Венгрию
09:22
Богдан Леднев / фото - MOL Fehérvár FC
Спортивный директор «Фехервара» Иштван Саллой прокомментировал для клубной пресс-службы подписание хавбека «Динамо» Богдана Леднева:
«Богдан Леднев – техничный, креативный игрок, который может усилить нашу команду на позиции под нападающим или на правом фланге.
Я думаю, что для команды важно иметь хорошего креативного игрока в центре поля, поэтому мы ждем от него голов и голевых передач».
Украинец перебрался в венгерский клуб на правах аренды. Игрок проведет в клубе год, а по окончанию срока его можно будет выкупить.
В «Фехерваре» уже выступает два украинца: Иван Петряк и Евгений Макаренко.
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