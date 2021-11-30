В «Фенербахче» определились с будущим выступающего в «Заре» форварда

Игрок покинет Украину зимой

Аллахьяр Сайядманеш / фото - FootBoom

В конце 2021-го года подходит к концу арендное соглашение Аллахьяра Сайядманеша с «Зарей».

Как сообщает Sabah, «Фенербахче», которому принадлежит контракт иранца не планирует оставлять игрока в Украине по аренде еще на полгода.

Луганчане же не готовы выплачивать за нападающего требуемые 3,5 миллиона евро, поэтому в январе игрок вернется в Турцию.

А вот судьбу иранца в стамбульской команде будет решать тренер клуба Витор Перейра.

Напомним, Сайядманеш может отправиться к Михайличенко в «Андерлехт».