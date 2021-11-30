Бартулович – о матче с «Зарей»: «Нам некуда отступать и нужно в каждой игре набирать очки»
В «Фенербахче» определились с будущим выступающего в «Заре» форварда
Игрок покинет Украину зимой
Аллахьяр Сайядманеш / фото - FootBoom
В конце 2021-го года подходит к концу арендное соглашение Аллахьяра Сайядманеша с «Зарей».
Как сообщает Sabah, «Фенербахче», которому принадлежит контракт иранца не планирует оставлять игрока в Украине по аренде еще на полгода.
Луганчане же не готовы выплачивать за нападающего требуемые 3,5 миллиона евро, поэтому в январе игрок вернется в Турцию.
А вот судьбу иранца в стамбульской команде будет решать тренер клуба Витор Перейра.
Напомним, Сайядманеш может отправиться к Михайличенко в «Андерлехт».
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