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В «Ференцвароше» заявили, что Ребров хочет покинуть команду

Наставник будет искать новое место работы?
Футбол Украинские легионеры
19 мая 23:38
В «Ференцвароше» заявили, что Ребров хочет покинуть команду
Сергей Ребров / Фото: Динамомания

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов сообщил, что Сергей Ребров хочет уйти с поста наставника команды. Его слова приводит Origo.

«Одним из величайших достижений последних 10 лет является то, что мы подходим к каждому важному решению не эмоционально, а рационально.

Наша самая большая проблема сейчас в том, что 10 февраля Сергей Ребров фактически подал в отставку. Он сказал через своего менеджера, что хочет уйти в конце сезона, и мы ищем нового тренера. Это стало неожиданностью.

Я даже не подозревал, что между тренером и менеджментом клуба существует непреодолимый контраст. Как ответственный менеджер, я не могу оставить команду перед квалификацией ЛЧ без тренера.

Мы оценили рынок, и у нас уже есть потенциальные кандидаты. Любой, кто меня знает, знает, что когда у меня проблемы с кем-то, я всегда говорю это в глаза, честно, но здесь не было вопросов. Конечно, в этом есть и эмоциональная составляющая.

Я думал, что мы выразим нашу признательность, по крайней мере, в финансовом отношении, потому что Ребров тоже очень хорошо зарабатывал, на европейском уровне. Мы сделали все возможное, чтобы он добился успеха.

Блестящий тренер, которого я всегда хотел, но я должен смириться с его решением. Я хочу, чтобы мы сели и поговорили друг с другом. Это еще впереди».


Ранее стало известно о предложении для Реброва возглавить АЕК, но тренер отказался.

Петр Приходько
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Теги

Сергей Ребров Ференцварош

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