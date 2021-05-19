В «Ференцвароше» заявили, что Ребров хочет покинуть команду
Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов сообщил, что Сергей Ребров хочет уйти с поста наставника команды. Его слова приводит Origo.
«Одним из величайших достижений последних 10 лет является то, что мы подходим к каждому важному решению не эмоционально, а рационально.
Наша самая большая проблема сейчас в том, что 10 февраля Сергей Ребров фактически подал в отставку. Он сказал через своего менеджера, что хочет уйти в конце сезона, и мы ищем нового тренера. Это стало неожиданностью.
Я даже не подозревал, что между тренером и менеджментом клуба существует непреодолимый контраст. Как ответственный менеджер, я не могу оставить команду перед квалификацией ЛЧ без тренера.
Мы оценили рынок, и у нас уже есть потенциальные кандидаты. Любой, кто меня знает, знает, что когда у меня проблемы с кем-то, я всегда говорю это в глаза, честно, но здесь не было вопросов. Конечно, в этом есть и эмоциональная составляющая.
Я думал, что мы выразим нашу признательность, по крайней мере, в финансовом отношении, потому что Ребров тоже очень хорошо зарабатывал, на европейском уровне. Мы сделали все возможное, чтобы он добился успеха.
Блестящий тренер, которого я всегда хотел, но я должен смириться с его решением. Я хочу, чтобы мы сели и поговорили друг с другом. Это еще впереди».
Ранее стало известно о предложении для Реброва возглавить АЕК, но тренер отказался.
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