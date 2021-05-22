В FIFA опровергли, что знали о Суперлиги до ее анонса

Фото: fifa.com

Президент FIFA Джанни Инфантино опроверг через свой Twitter, что организация заранее знала о создании Суперлиги.



Общался со многими клубами, и Суперлига была одной из тем обсуждения, все в футболе это знают. За 16 лет в UEFA нам всегда удавалось с этим справляться, были проекты намного более продвинутые, чем недавние.

Обсуждение футбольных вопросов с заинтересованными сторонами является обязанностью FIFA. Если послушать некоторые клубы и поговорить с ними, это не значит, что FIFA стоит за спиной, вступает в сговор или замышляет какой-то проект Суперлиги».