В FIFA опровергли введение новых футбольных правил

30-минутных таймов мы не увидим

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FIFA на своем официальном сайте прокомментировала слухи о введении новых футбольных правил, которые тестировались на юношеском турнире Future of Football Cup в Нидерландах:

«FIFA хотела бы прояснить ситуацию с ошибочной информацией, циркулирующей в СМИ в последние дни, относительно предполагаемого намерения ФИФА опробовать экспериментальные изменения в правилах игры на молодежном турнире, проводимом в Нидерландах. FIFA может подтвердить, что в настоящий момент у нее нет намерения опробовать какие-либо изменения, упомянутые в этих сообщениях, и что эти изменения не обсуждались ни в самой FIFA, ни с нашими коллегами из Международного совета футбольных ассоциаций».

Ранее сообщалось, что организация планирует ввести таймы по 30 минут, разрешить игрокам вводить мяч из аута ногой, а тренерам – делать неограниченные замены.

Напомним, «Минай» избежал трансферного бана от FIFA.