30-минутные таймы и неограниченные замены – FIFA тестирует новые правила
В FIFA опровергли введение новых футбольных правил
30-минутных таймов мы не увидим
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FIFA на своем официальном сайте прокомментировала слухи о введении новых футбольных правил, которые тестировались на юношеском турнире Future of Football Cup в Нидерландах:
«FIFA хотела бы прояснить ситуацию с ошибочной информацией, циркулирующей в СМИ в последние дни, относительно предполагаемого намерения ФИФА опробовать экспериментальные изменения в правилах игры на молодежном турнире, проводимом в Нидерландах.
FIFA может подтвердить, что в настоящий момент у нее нет намерения опробовать какие-либо изменения, упомянутые в этих сообщениях, и что эти изменения не обсуждались ни в самой FIFA, ни с нашими коллегами из Международного совета футбольных ассоциаций».
Ранее сообщалось, что организация планирует ввести таймы по 30 минут, разрешить игрокам вводить мяч из аута ногой, а тренерам – делать неограниченные замены.
Напомним, «Минай» избежал трансферного бана от FIFA.