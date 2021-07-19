Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

В FIFA опровергли введение новых футбольных правил

30-минутных таймов мы не увидим
Футбол В мире
21:06
В FIFA опровергли введение новых футбольных правил
фото - IT

FIFA на своем официальном сайте прокомментировала слухи о введении новых футбольных правил, которые тестировались на юношеском турнире Future of Football Cup в Нидерландах:

«FIFA хотела бы прояснить ситуацию с ошибочной информацией, циркулирующей в СМИ в последние дни, относительно предполагаемого намерения ФИФА опробовать экспериментальные изменения в правилах игры на молодежном турнире, проводимом в Нидерландах.

FIFA может подтвердить, что в настоящий момент у нее нет намерения опробовать какие-либо изменения, упомянутые в этих сообщениях, и что эти изменения не обсуждались ни в самой FIFA, ни с нашими коллегами из Международного совета футбольных ассоциаций».

Ранее сообщалось, что организация планирует ввести таймы по 30 минут, разрешить игрокам вводить мяч из аута ногой, а тренерам – делать неограниченные замены.

Напомним, «Минай» избежал трансферного бана от FIFA.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

UEFA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Монако», «Бенфика» и другие клубы узнали своих соперников в квалификации ЛЧ
«Монако», «Бенфика» и другие клубы узнали своих соперников в квалификации ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:42
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
30-минутные таймы и неограниченные замены – FIFA тестирует новые правила
30-минутные таймы и неограниченные замены – FIFA тестирует новые правила
Футбол В мире
17 июля 18:09
UEFA изменил места проведения финалов Лиги чемпионов
UEFA изменил места проведения финалов Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
17 июля 13:01
Матч сборной Украины – в числе претендентов на звание самого зрелищного на Евро-2020
Матч сборной Украины – в числе претендентов на звание самого зрелищного на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
14 июля 16:48
UEFA презентовал мяч финала Евро-2020
UEFA презентовал мяч финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
5 июля 14:10

Новости: Футбол

Депай приехал в расположение «Барселоны» и обратился к болельщикам
Депай приехал в расположение «Барселоны» и обратился к болельщикам
Примерa (Испания)
22:26
Педриньо отреагировал на сравнение с Неймаром
Педриньо отреагировал на сравнение с Неймаром
Украинская Премьер-лига
21:58
«Александрия» подписала нападающего «Дженоа»
«Александрия» подписала нападающего «Дженоа»
Украинская Премьер-лига
21:35
В FIFA опровергли введение новых футбольных правил
В FIFA опровергли введение новых футбольных правил
В мире
21:06
Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер» – фаворит в матче с «Генком»
Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер» – фаворит в матче с «Генком»
Украинская Премьер-лига
20:35
Педриньо: «Может, когда-то дорасту до уровня Месси»
Педриньо: «Может, когда-то дорасту до уровня Месси»
Украинская Премьер-лига
20:17
«Милан» арендовал вингера «Реала» на два года
«Милан» арендовал вингера «Реала» на два года
Примерa (Испания)
20:10
Исполнительный директор «Руха»: «Пошли навстречу стадиону»
Исполнительный директор «Руха»: «Пошли навстречу стадиону»
Украинская Премьер-лига
19:51
Русин – в заявке «Днепра-1» на новый сезон УПЛ
Русин – в заявке «Днепра-1» на новый сезон УПЛ
Украинская Премьер-лига
19:38
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
15:05
1
Все новости