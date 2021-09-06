«Тоттенхэм» оштрафует игроков, попавших в скандал на отборе ЧМ-2022
В FIFA отреагировали на скандал в матче отбора ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина
Организация пообещала разобраться в вопросе
фото - Cartilage Free Captain
Квалификационный матч ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был сорван сотрудниками Anvisa и бразильской полицией, которые попытались задержать 4 аргентинских игроков.
На официальной Twitter-странице FIFA прокомментировали этот инцидент:
«FIFA сожалеет о ситуации, приведшей к отмене матча между сборными Бразилии и Аргентины и помешавшей миллионам болельщиков насладиться матчем двух сильнейших команд в мире.
Первые отчеты о матче были отправлены в FIFA. Эта информация будет проанализирована компетентными дисциплинарными органами, и решение будет принято своевременно».
Напомним, «Тоттенхэм» серьезно накажет футболистов, оказавшихся в центре этого скандала.
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