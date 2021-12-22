В «Генте» хотят купить российского конкурента для Безуса

Команда планирует усилиться зимой

Роман Безус / фото - KAA Gent

«Гент» интересуется российским полузащитником московского «Велеса» Артуром Галояном.

Бельгийцы идут на пятом месте в чемпионате, отставая от зоны плей-офф на два очка. Команда планирует усилиться зимой.

22-летний хавбек в этом сезоне провел 24 матча во Второй лиге России, забив 10 голов и оформив 7 ассистов.

Игрок выступает на той же позиции, что и украинский футболист «Гента» Роман Безус – атакующий полузащитник.

Безус в текущей кампании отыграл за бельгийский клуб 21 матч, где записал на свой счет 7 голевых действий.

В предыдущей игре чемпионата украинец смог оформить два ассиста.