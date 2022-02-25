В Германии все ближайшие матчи начнутся с минуты молчания из-за войны в Украине

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В Германии матчи Первой и Второй Бундеслиг начнутся с минуты молчания из-за войны Украины с РФ.

Об этом говорится на официальном сайте DFL.

Мы беспокоимся о пострадавших. DFL находится в контакте с национальными и международными ассоциациями по этому вопросу.

DFL рекомендует клубам первой и второй Бундеслиг провести минуту молчания в знак сочувствия и стремления к миру перед матчами предстоящего тура».