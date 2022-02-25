«Эвертон» поддержал Миколенко и Украину
В Германии все ближайшие матчи начнутся с минуты молчания из-за войны в Украине
Это касается двух Бундеслиг
13:50
Фото: AFP
В Германии матчи Первой и Второй Бундеслиг начнутся с минуты молчания из-за войны Украины с РФ.
Об этом говорится на официальном сайте DFL.
«DFL самым решительным образом осуждает вторжение России на Украину. Война в любой форме неприемлема и несовместима с ценностями спорта.
Мы беспокоимся о пострадавших. DFL находится в контакте с национальными и международными ассоциациями по этому вопросу.
DFL рекомендует клубам первой и второй Бундеслиг провести минуту молчания в знак сочувствия и стремления к миру перед матчами предстоящего тура».
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.
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