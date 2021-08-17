В гости в качестве андердога. Превью и прогноз на матч Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер»

Обе команды тяжело входят в новый сезон, но времени на раскачку больше нет

Превью

«Шахтер» первый матч против «Монако» проведет на выезде / Фото - twitter.com/FCShakhtar

Для попадания в групповой этап Лиги чемпионов донецкому «Шахтеру» остается сделать один шаг, но он – очень тяжелый. Последней преградой «горняков» на этом пути является третья команда минувшего сезона чемпионата Франции «Монако».

Первый матч пройдет в княжестве на Лазурном Берегу, начало встречи на стадионе «Луи II» в 22:00 по киевскому времени.

Фото - twitter.com/FCShakhtar

Обе команды уже успели начать свою еврокубковую кампанию. «Монако» без нервов разобрался с пражской «Спартой» с общим счетом 5:1, а «Шахтеру» пришлось попотеть в противостоянии с бельгийским «Генком», несмотря на кажущийся убедительным итоговый счет двух встреч – 4:2.

И это лигочемпионское противостояние, и первые матчи «горняков» в чемпионате Украины этого сезона очевидно указывают на то, что новому главному тренеру Роберто Де Дзерби еще требуется время для того, чтобы перестроить команду под себя, выделить ее сильные стороны и найти оптимальные сочетания игроков. Отодвигая в сторону сенсационное поражение от «Александрии» (1:2), с которым и так все понятно, можно смело говорить о том, что и в победных матчах против «Ингульца», «Металлиста 1925» и «Львова» дончане столкнулись с серьезными трудностями в построении игры, и их тренерскому штабу нужно было устранить в кратчайшие сроки.

Фото - twitter.com/FCShakhtar

На приход в команду Де Дзерби также наложилась смена поколений в «Шахтере». Футболисты, которые на протяжении многих лет были лидерами команды – те же Марлос, Исмаили и другие – постепенно сдают позиции более молодым игрокам, которым только предстоит стать ведущими исполнителями команды. Такие матчи для них – одновременно большой вызов и большой опыт. Удастся ли справиться – вопрос открытый.

«Монако» – не «Генк». Бронзовый призер чемпионата Франции гораздо более укомплектованная и мастеровитая команда, чем последний соперник дончан в Лиге чемпионов. Более того, главный тренер монегасков Нико Ковач на старте сезона сделал явную ставку на Лигу чемпионов, давая половине игроков основного состава отдых в матчах Лиги 1 против «Нанта» и «Лорьяна», в которых «Монако» набрал только одно очко. Однако владельцы и болельщики спокойно закроют на это глаза, если команда все же окажется в группе Лиги чемпионов.

Главная проблема «Монако» на данный момент – вероятное отсутствие в первом матче против «Шахтера» лидера полузащиты Александра Головина, который вышел на замену во втором тайме матча против «Лорьяна», но успел получить повреждение. Однако несмотря на это, именно «Монако» является фаворитом как первого матча, так и всего противостояния по версии букмекеров (1,68 на победу в первом матче, 1,60 на выход в группу). Шансы «Шахтера» оцениваются гораздо скромнее – 4,90 и 2.35 соответственно.

Де Дзерби считает, что фаворита в этом противостоянии не будет, но в первом матче нужно сделать хороший задел перед ответной встречей. По его мнению, Ковач хитрит, когда говорит, что шансы «Шахтера» на выход в групповой этап повыше.

«В Италии, когда так говорят, хитрят, потому что обычно бывает наоборот. Считаю, нет фаворита. Будет непросто играть и «Монако», и «Шахтеру», потому что обе команды сильны. Мы должны отдать все, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов».

Роберто Де Дзерби / Фото - shakhtar.com

На официальном уровне команды пересекались только один раз – в первом круге Кубка UEFA-1979/80. Тогда «Шахтер» выиграл в первом матче в Донецке 2:1, но проиграл 0:2 на выезде и сошел с дистанции.

Вообще против французских клубов дела у «горняков» в последнее время идут не очень хорошо – четыре матча без побед. Последним соперником «Шахтера» был «Лион» на групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19, и тогда оба матча закончились вничью (2:2 в Лионе и 1:1 в Киеве).

Во Франции «Шахтер» вообще не побеждал больше десяти лет – с момент удачного выезда в гости к «Тулузе» на групповом этапе Лиги Европы-2009/10.

Все эти факторы, а также отмена в целом правила выездного гола подталкивают к мнению о том, что первый матч будет очень осторожным. «Шахтер» попытается, в первую очередь, не пропустить и не проиграть и оттолкнется от игры в защите. Первые матча чемпионата Франции показали, что «Монако» очень туго дается вскрытие эшелонированной обороны, поэтому эта тактика может принести результат. Коэффициент на тотал меньше 2,5 гола – 2,03.