В игре с «Шахтером» «Реал» может стать первым клубом в истории ЛЧ, преодолевшим историческую отметку

Мадридцы стоят на пороге знакового достижения

фото - Real Madrid CF

Сегодня, 3 ноября мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет донецкий «Шахтер».

Если «сливочные» смогут отличиться в этом матче, то они станут первым клубом в истории Лиги чемпионов, который смог забить 1000 голов в соревновании.

На данный момент «бланкос» остановились на отметке в 999 забитых мячей.

Их ближайшими преследователями является мюнхенская «Бавария» с 759-ю голами. Вслед за ней идет «Барселона» (653) и «Манчестер Юнайтед» (524).

Онлайн трансляция «Реал» – «Шахтер». Начало – в 19:45.

Удаление Степаненко и четыре безответных мяча. Единственный матч «Реала» и «Шахтера» на «Бернабеу».