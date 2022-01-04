В «Ингульце» сообщили, что новый стадион клуба готов принимать матчи
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко оценил готовность нового стадиона клуба принимать матчи.
Много раз был на этом стадионе. Это новая арена с прилегающей территорией. Задержка была вызвана в основном по вине подрядчиков. При строительстве практически всегда бывают задержки. Сейчас стадион уже готов к проведению матчей. Осталось привести в порядок территорию за периметром стадиона.
Ввод стадиона в эксплуатацию будет большим плюсом для нашего клуба. Ведь второй год подряд мы проводим все игры на выезде. Как пример, в Кропивницкий мы едем из Петрово 2,5 часа. И все это в день матча. А вскоре мы сможем играть в присутствии наших болельщиков.
Еще в первой лиге, когда мы играли, все говорили, что у нас хороший газон. Вот и на новой арене – поле великолепного качества, уже сейчас. Мы планируем, что возможно, весной проведем там несколько тренировок. Все мы ждем в «Ингульце» ввод нашего стадиона в эксплуатацию. Это будет важный шаг в развитии нашего клуба.
Лавриненко также назвал клуб Примеры, который на одном уровне с «Ингульцом».
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