В «Интере» приняли окончательное решение о будущем Эриксена

Датчанин до сих пор не вернулся на футбольное поле

Кристиан Эриксен / фото - Football Italia

Миланский «Интер» и полузащитник Кристиан Эриксен ведут переговоры о расторжении контракта, сообщает журналист Николо Скира.

Стороны разорвут соглашение по обоюдному согласию.

Датчанин может вернуться в своей бывший клуб на родине – «Оденсе». Игрок на протяжении четырех лет выступал за его молодежную команду.

Также сообщалось, что хавбек может вернуться в амстердамский «Аякс», где выступал с 2010-го по 2013-й год.

Игрок до сих пор не вернулся на футбольное поле после того, как во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии у него случился сердечный приступ.

Эриксену имплантировали кардио-дефибриллятор, из-за которого ему не разрешено играть в итальянской Серии А. В Нидерландах подобные правила не действуют, поэтому возвращение в «Аякс» выглядит реальным.

Вновь сыграть в официальных матчах датчанин сможет не раньше, чем в следующем сезоне. На данный момент игрок тренируется вместе с «Оденсе».