В «Интере» приняли окончательное решение о будущем Эриксена
Миланский «Интер» и полузащитник Кристиан Эриксен ведут переговоры о расторжении контракта, сообщает журналист Николо Скира.
Стороны разорвут соглашение по обоюдному согласию.
Датчанин может вернуться в своей бывший клуб на родине – «Оденсе». Игрок на протяжении четырех лет выступал за его молодежную команду.
Также сообщалось, что хавбек может вернуться в амстердамский «Аякс», где выступал с 2010-го по 2013-й год.
Игрок до сих пор не вернулся на футбольное поле после того, как во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии у него случился сердечный приступ.
Эриксену имплантировали кардио-дефибриллятор, из-за которого ему не разрешено играть в итальянской Серии А. В Нидерландах подобные правила не действуют, поэтому возвращение в «Аякс» выглядит реальным.
Вновь сыграть в официальных матчах датчанин сможет не раньше, чем в следующем сезоне. На данный момент игрок тренируется вместе с «Оденсе».
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