В «Интере» заверили, что хорошо знают, как играют команды Де Дзерби

Специалист удивлял всех еще в Италии

Хавьер Дзанетти / фото - FC Internazionale

Бывший защитник, а ныне вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал для официального сайта UEFA попадание в одну группу ЛЧ с «Реалом», «Шерифом» и донецким «Шахтером»:

«Нам хорошо знаком тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, благодаря его успешной работе в «Сассуоло». А он, в свою очередь, хорошо знает нас. Его команды демонстрируют интересный футбол. Предстоит крайне непростая игра. Факт дебюта «Шерифа» в турнире ничуть не говорит о том, что мы не станем тщательно готовиться к игре. Изучим соперника до мельчайших деталей, так как точно знаем, что в Лиге чемпионов сложна абсолютно каждая игра».

В минувшем сезоне «Шахтеру» также пришлось играть в группе с «Интером» и «Реалом». С «нерадзурри» донецкий клуб дважды сыграл в нулевую ничью, а вот над мадридским грандом одержал две победы.

Ранее директор «Шахтера» по футболу заявил, что для его клуба лучше играть против топ-клубов.

Напомним, «Динамо» также узнало своих соперников по группе.