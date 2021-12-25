В Испании пытаются добиться смены гражданства для таланта «Барселоны»

Молодой вингер уже попал в список другой национальной сборной, но пока не был заигран

Абде Эззалзули / Фото - ФК Барселона

Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули близок к смене гражданства. Об этом сообщает RMC Sport.

Сам футболист подавал документы на получение испанского паспорта, однако до завершения процесса еще далеко. Тем временем местная федерация футбола хочет, чтобы это стало свершившимся фактом.

Время есть до 30 декабря. Дело в том, что сборная Марокко уже включила Абде в предварительный список вызванных игроков. И именно в эту дату будет подана окончательная заявка команд для участия в Кубке африканских наций-2022.

Футболист пока не заигран за свою национальную команду. Уже 9 января 2022 года стартует международный форум.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Серджиьо Деста «Барселона» подпишет еще одного марокканца.