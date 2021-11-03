В Испании считают, что Цыганков готов к игре в команде уровня «Барселоны»

Украинцу пророчат успех в топ-чемпионате

Виктор Цыганков / фото - ФК Динамо

Испанский журналист и комментатор Хулио Мальдонадо прокомментировал уровень игры хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова.

В Украине пару лет назад говорили, что Цыганков может перейти в «Барселону». Вы слышали что-то такое или это украинские журналисты придумали?

«Цыганковым интересовалась «Барселона», это правда. Они думали над тем, чтобы купить его. Это игрок очень высокого уровня. Думаю, ему пора идти из «Динамо», пробовать себя в топ-чемпионате, в команде уровня той же «Барселоны».

Хавбек появился в стартовом составе команды и провел все 90 минут, но так и не смог отметиться голевыми действиями.

Сейчас полузащитник является лучшим бомбардиром УПЛ, имея на своем счету 9 забитых мячей.

Авторитетный портал назвал лучшего игрока киевлян в матче с каталонцами.