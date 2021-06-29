В Испании собираются арестовать зарплату Анчелотти

Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
19:00
Королевская налоговая служба Испании выписала ордер на арест зарплаты главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, сообщает El Mundo.
На текущий момент известно, что Анчеолотти в период работы в «Реале» с 2013-го по 2015-й года не заплатил налогов на 1 462 562 евро.
Задолженность возникла из-за того как Анчелотти неправильно задекларировал доходы от имиджевых прав.
Напомним, ранее Анчелотти отказался от услуг защитника «Реала».
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