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В Испании собираются арестовать зарплату Анчелотти

У Карло долги из-за неуплаты налогов

Футбол Примерa (Испания)
17:30
В Испании собираются арестовать зарплату Анчелотти
Карло Анчелотти / Фото: goal.com

Королевская налоговая служба Испании выписала ордер на арест зарплаты главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, сообщает El Mundo.

На текущий момент известно, что Анчеолотти в период работы в «Реале» с 2013-го по 2015-й года не заплатил налогов на 1 462 562 евро.

Задолженность возникла из-за того как Анчелотти неправильно задекларировал доходы от имиджевых прав.

Напомним, ранее Анчелотти отказался от услуг защитника «Реала».

Карен Агабекян
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Теги

Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол)

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