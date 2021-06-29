В Испании собираются арестовать зарплату Анчелотти

У Карло долги из-за неуплаты налогов





Карло Анчелотти / Фото: goal.com

Королевская налоговая служба Испании выписала ордер на арест зарплаты главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, сообщает El Mundo.



На текущий момент известно, что Анчеолотти в период работы в «Реале» с 2013-го по 2015-й года не заплатил налогов на 1 462 562 евро.

Задолженность возникла из-за того как Анчелотти неправильно задекларировал доходы от имиджевых прав.

Напомним, ранее Анчелотти отказался от услуг защитника «Реала».