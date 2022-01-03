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В Испании сообщили, что подписание Мбаппе «Реалом» согласовано на 100%

Также стало известно, когда француз переедет на «Бернабеу»
Футбол Примерa (Испания)
16:13
В Испании сообщили, что подписание Мбаппе «Реалом» согласовано на 100%
Килиан Мбаппе / Фото - ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе согласовал переход в мадридский «Реал». Об этом сообщил испанский журналист Хосеп Педрерол.

По информации источника, сделка уже является свершившимся фактом. Француз переберется на «Сантьяго Бернабеу» летом 2022 года.

На данный момент Мбаппе раздумывает над тем, подписать контракт до противостояния с мадридцами в 1/8 ЛЧ или после него. Но стороны пришли к стопроцентной договоренности.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил о том, что не хотел бы отпускать Мбаппе.

Сергей Стаднюк
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Теги

ПСЖ Килиан Мбаппе Реал Мадрид (футбол)

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