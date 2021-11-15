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В Италии игрок прямо во время матча сделал своей девушке предложение
Самое необычное празднование гола
17:51
Джузеппе Фелла / фото - Palermo FC
Во время матча третьего итальянского дивизиона форвард «Палермо» Джузеппе Фелла удивительным образом отпраздновал забитый мяч.
После гола в ворота «Потенцы» игрок снял футболку, под которой оказалась белая майка с надписью: «Ты выйдешь за меня?».
Футболист подошел к трибунам, где сидела его девушка, которая ответила согласием на предложение.
#Fella del @Palermofficial segna al Potenza e chiede alla sua compagna di sposarlo… così— Lega Pro Official (@LegaProOfficial) November 14, 2021
Quale gol più bello di questo? #SerieC #LegaPro pic.twitter.com/g4mhjWef2O
Напомним, в последнем туре Серии А игроки «Наполи» впервые вышли на матч в футболках с портретом Марадоны.
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