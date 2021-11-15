В Италии игрок прямо во время матча сделал своей девушке предложение

Самое необычное празднование гола

Джузеппе Фелла / фото - Palermo FC

Во время матча третьего итальянского дивизиона форвард «Палермо» Джузеппе Фелла удивительным образом отпраздновал забитый мяч.



После гола в ворота «Потенцы» игрок снял футболку, под которой оказалась белая майка с надписью: «Ты выйдешь за меня?».

Футболист подошел к трибунам, где сидела его девушка, которая ответила согласием на предложение.

#Fella del @Palermofficial segna al Potenza e chiede alla sua compagna di sposarlo… così



Quale gol più bello di questo? #SerieC #LegaPro pic.twitter.com/g4mhjWef2O — Lega Pro Official (@LegaProOfficial) November 14, 2021

Напомним, в последнем туре Серии А игроки «Наполи» впервые вышли на матч в футболках с портретом Марадоны.