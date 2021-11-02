Сульшер: «Аталанта» демонстрирует уникальный стиль игры и верит в себя»
В Италии напали на фанатов «Манчестер Юнайтед»
В результате нападения пострадали двое людей
09:12
В одном из пабов Бергамо (Италия) группа из 20 человек напала на фанатов «Манчестер Юнайтед» перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты».
Инцидент случился в ночь с воскресенья на понедельник.
В результате драки пострадал болельщик английского клуба, а у сотрудницы паба ранение осколком разбитой бутылки.
Напомним, ранее в «Аталанте» назвали «Манчестер Юнайтед» командой мирового уровня.
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