В Италии напали на фанатов «Манчестер Юнайтед»

В результате нападения пострадали двое людей





В одном из пабов Бергамо (Италия) группа из 20 человек напала на фанатов «Манчестер Юнайтед» перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты».



Инцидент случился в ночь с воскресенья на понедельник.

В результате драки пострадал болельщик английского клуба, а у сотрудницы паба ранение осколком разбитой бутылки.

Напомним, ранее в «Аталанте» назвали «Манчестер Юнайтед» командой мирового уровня.