В Италии назвали имена потенциальных сменщиков Шевченко в «Дженоа»

В последнее время ходят слухи об отставке украинца

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

После поражения от «Удинезе» (0:1) в руководстве «Дженоа» задумались об отставке Андрея Шевченко. Пока что специалиста решили оставить на посту, но как сообщает Calciomercato, его будущее находится под вопросом.

В клубе рассматривают вариант возвращения Давиде Баллардини, которого украинец как раз-таки и сменил на этом посту. Или же могут назначить другого экс-наставника команды Роландо Марана.

Но у боссов «грифонов» есть еще два варианта на случай отставки Шевченко. Речь идет о бывших тренерах немецкой «Герты» Пала Дардаи и Бруно Лаббадиа.

К этим кандидатурам готовы прибегнуть, если генуэзская команда провалится в ближайших встречах.

Ранее сообщалось, что на помощь Шевченко в «Дженоа» может прийти легенда МЮ и сборной Португалии.