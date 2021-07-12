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В Италии несколько болельщиков погибло во время празднования победы сборной Италии на чемпионате Европы

Праздник в стране не обошелся без летальных исходов
Футбол Евро-2020
22:43
В Италии несколько болельщиков погибло во время празднования победы сборной Италии на чемпионате Европы
Фото: AP

В Италии несколько человек погибло во время массовых празднований победы национальной сборной в финале Евро-2020 с командой Англией, сообщает La Repubblica.

По информации источника, ночью в провинции Катания произошло ДТП, в результате которого погиб 19-летний юноша, а еще четыре человека были ранены. Сообщается, что все они ехали отмечать победу сборной Италии. Также сообщается о смерти 32-летнего мужчины, который был застрелен во время футбольного праздника.

Напомним, что семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон встал на защиту игроков сборной Англии, которые подверглись расистским оскорблениям.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Италии (футбол) смерть

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