В Италии несколько болельщиков погибло во время празднования победы сборной Италии на чемпионате Европы

Праздник в стране не обошелся без летальных исходов

Фото: AP

В Италии несколько человек погибло во время массовых празднований победы национальной сборной в финале Евро-2020 с командой Англией, сообщает La Repubblica.



По информации источника, ночью в провинции Катания произошло ДТП, в результате которого погиб 19-летний юноша, а еще четыре человека были ранены. Сообщается, что все они ехали отмечать победу сборной Италии. Также сообщается о смерти 32-летнего мужчины, который был застрелен во время футбольного праздника.

Напомним, что семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон встал на защиту игроков сборной Англии, которые подверглись расистским оскорблениям.