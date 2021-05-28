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В Италии официально утвердили новый формат Кубка

В турнире примут участие 40 команд
Футбол Серия А (Италия)
11:55
В Италии официально утвердили новый формат Кубка
Фото: Sky Sport Italia

В Италии официально утвердили новый формат национального Кубка, сообщает официальный сайт итальянской федерации футбола.

Всего в турнире будут участвовать 40 команд. 20 из них будут из Серии А, 16 из Серии Б, а остальные четыре команды будут определены путем стыковых матчей, участие в которых примут по 4 команды Серии Б и Серии С.

Формат турнира будет проходить в один матч. Лишь в полуфинале командам предстоит сыграть между собой дважды.

Действующим победителем является «Ювентус».

Андрей Усмонов
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Кубок Италии

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