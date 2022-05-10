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В Италии подтвердили, что Де Дзерби вернется на родину

Уже в следующем сезоне Роберто будет тренировать команду Серии А
Футбол Украинская Премьер-лига
10:02
В Италии подтвердили, что Де Дзерби вернется на родину
Роберто де Дзерби / Фото: Sport.ua

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби вернется в Италию летом, это подтвердил экс-игрок сборной Италии Франческо Грациани. Его цитирует SassuoloNews.

«Мой очень хороший друг, серьезный и надежный человек, который хорошо знает Де Дзерби, сказал, что Роберто обязательно будет тренировать в Италии в следующем сезоне».

Ранее сообщалось, что Де Дзерби может начать работу с «Наполи».

Петр Приходько
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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