«Шахтер» и «Бенфика» полностью согласовали трансфер Нереса
В Италии подтвердили, что Де Дзерби вернется на родину
Уже в следующем сезоне Роберто будет тренировать команду Серии А
Роберто де Дзерби / Фото: Sport.ua
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби вернется в Италию летом, это подтвердил экс-игрок сборной Италии Франческо Грациани. Его цитирует SassuoloNews.
«Мой очень хороший друг, серьезный и надежный человек, который хорошо знает Де Дзерби, сказал, что Роберто обязательно будет тренировать в Италии в следующем сезоне».
Ранее сообщалось, что Де Дзерби может начать работу с «Наполи».
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