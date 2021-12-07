В Италии считают, что Малиновский вытеснил российского футболиста из «Аталанты»

Украинец вчистую выиграл конкуренцию

Алексей Миранчук и Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Итальянское издание Tuttoatalanta считает, что российский полузащитник «Аталанты» зимой покинет клуб.

На Апеннинах утверждают, что игрок проиграл конкуренцию своим оппонентам по позиции. Марио Пашалич, Йосип Иличич и Руслан Малиновский не оставили россиянину шансов.

Малиновский вовсе является ключевым футболистом команды. Украинца уже несколько раз в этом сезоне называли лучшим игроком матча, а своими голами он не раз приносил команде очки.

По информации источника, Миранчука зимой попробуют продать за 10-15 миллионов. Им интересуются другие итальянские команды: «Торино», «Сасссуоло» и «Милан».

Но бергамаски планируют поддерживать конкуренцию на позиции атакующего полузащитника. «Богиня» интересуется Жереми Бога из «Сассуоло», за которым также охотится «Шахтер».