В Италии считают, что Малиновский вытеснил российского футболиста из «Аталанты»
Итальянское издание Tuttoatalanta считает, что российский полузащитник «Аталанты» зимой покинет клуб.
На Апеннинах утверждают, что игрок проиграл конкуренцию своим оппонентам по позиции. Марио Пашалич, Йосип Иличич и Руслан Малиновский не оставили россиянину шансов.
Малиновский вовсе является ключевым футболистом команды. Украинца уже несколько раз в этом сезоне называли лучшим игроком матча, а своими голами он не раз приносил команде очки.
По информации источника, Миранчука зимой попробуют продать за 10-15 миллионов. Им интересуются другие итальянские команды: «Торино», «Сасссуоло» и «Милан».
Но бергамаски планируют поддерживать конкуренцию на позиции атакующего полузащитника. «Богиня» интересуется Жереми Бога из «Сассуоло», за которым также охотится «Шахтер».
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