В худшем случае – возврат. Прогноз на матч «Милан» – «Ювентус»

Встречу стоит посмотреть исключительно из-за вывески

«Милан» – «Ювентус» – одно могу обещать точно: матч не получится выдающимся. Потому что встречи «старой синьоры», в принципе, очень часто несмотрибельны. Но вывеска все равно притягивает, поэтому давайте разбираться, на что же нам поставить.

Основываясь не на статистике, а на выступлении команд в больших матчах, ожидаю, что это будет тактическое противостояние с малым количеством голов, однако памятуя о недавнем матче «Юве» с «Ромой» предпочту обойти тоталы стороной.

Как по мне, лучший вариант в линии – фора «0» на туринцев. «Ювентус» начинает потихоньку возвращаться к своим же стандартам при игре в обороне, поэтому вряд ли пропустит много, мне кажется, что вообще не пропустит, а впереди усилиями Дибалы и Куадрадо что-то «заковыряет».

Фора «0» – вполне рабочий вариант. В худшем случае, будет возврат. «Милан» ведь тоже не демонстрирует чего-то экстраординарного. Да, предыдущий большой матч они выиграли, но в соперниках была «Рома», которая «сливается» всем равнозначным себе командам. А вот перед этим «россонери» на «Сан-Сиро» проиграли «Наполи», при чем мячей «Милан» тогда не забивал. Вот и «Ювентусу» не забьет, скорее всего.

В общем, забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 26 побед, 2 возврата, 34 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой