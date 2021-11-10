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В Киеве прошла конференция по развитию женского футбола в Украине и мире

Представители Parimatch и ФК «Шахтер» высказались о необходимости развития женского спорта
Футбол
12:52
В Киеве прошла конференция по развитию женского футбола в Украине и мире

В столичном PM Hall прошла встреча PM Media club, на которой представители Parimatch Ukraine и ФК «Шахтер» обсудили перспективы развития женского футбола в Украине. Также в рамках мероприятия было представлено партнерство Parimatch Ukraine с женской командой ФК «Шахтер».

Спикерами мероприятия стали директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК «Шахтер» Юрий Свиридов, Head of Сommunications Parimatch Ukraine Алена Кобозева, заместитель начальника отдела женского футбола УАФ Сергея Новиков, операционный директор женской команды «Эвертона» Алан МакТевиш, капитан женской команды ФК «Шахтер» Мария Денищич, а также телеведущая, инфлюэнсер и благотворительница Александра Лобода.

Уже сейчас женский футбол – одна из самых перспективных командных игр для женщин, а украинские футболистки демонстрируют хорошие результаты. Напомним, что уже с текущего футбольного сезона УАФ обязала все клубы УПЛ создать женские команды. Также у нас уже есть сильная сборная по футзалу, которая выиграла все матчи отбора на ЧЕ-2022.

Хорошо обстоят дела и в других видах спорта. Волейбольный СК «Прометей» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Баскетболистка Алина Ягупова, выступающая в турецком «Фенербахче», два сезона подряд становится MVP Евролиги. Если же говорить о популярности наших спортсменок, то инстаграм Элины Светолиной насчитывает более 800 тысяч подписчиков, а Дарья Белодид и Марина Бех-Романчик уже приближаются к отметке в полмиллиона подписчиков.

Head of Сommunications Parimatch Ukraine Алена Кобозева:

«Результаты украинских спортсменок показывают, что они действительно крутые и готовы приносить победы стране. Женский спорт ни в чем не уступает мужскому. Это мировой тренд – который Украина уже догоняет. Именно поэтому мы проводим это мероприятие, чтобы больше рассказать о возможностях женского спорта, в частности футбола. Мы должны активно развивать это направление. И Patimatch Ukraine, как первая легальная беттинг-компания, заинтересована в этом. Мы рады начать сотрудничество с женской командой ФК «Шахтер», уверены, что она будет демонстрировать лучшие результаты в украинском футболе и громко заявит о себе в Европе.»

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК «Шахтер» Юрий Свиридов:

«Наша миссия – устанавливать новые границы совершенства в футболе. УЕФА, ФИФА и УАФ прилагают много усилий для развития женского футбола, мы рады быть частью глобального тренда и реализовывать его. И нам приятно, что наш старый партнер Parimatch Ukraine поддерживает нас.»

Также в рамках конференции был презентован небольшой ролик, в котором «Шахтер» рассказал о своей женской команде и видении ее развития в ближайшие годы.

Заместитель начальника отдела женского футбола УАФ Сергей Новиков:

«Женский футбол стремительно развивается. О нем говорят, проходят трансляции матчей, болельщики интересуются результатами. А лет пять назад мало кто мог назвать хоть одну команду. Проект развития женского футбола в Украине сейчас проводится в рамках стратегии УЕФА «Время действовать». Она направлена на страны, где мало знают о женском футболе. Проект рассчитан на пять лет, и мы надеемся, что по его результатам о наших клубах и сборной будут все чаще говорить в Европе.»

Особым гостем мероприятия стал представитель «Эвертона», клуба-партнера Parimatch. Алан МакТевиш рассказал об успехах своей команды и подчеркнул, что популярность этого вида спорта будет стремительно расти в ближайшие годы.

Операционный директор женской команды «Эвертона» Алан МакТевиш:

«Согласно опросу, который мы провели, 46% людей интересуется футболом и к 2026 году 60% будут интересоваться футболом и 31% будет интересоваться женским футболом. В Украине это должны понимать и внести свой вклад в развитие женского футбола. К тому же он будет интересен не только мужчинам, но и женщинам, а это совсем новая аудитория. И это не только болельщицы, женщины все больше будут хотеть заниматься футболом.»

Мария Денищич, капитан женской команды ФК «Шахтер»:

«В «Шахтере» я играла в Португалии и могу сказать, что там спортсменки более подготовлены атлетически, играют более агрессивно. Для меня это был полезный опыт. Также там женский футбол более популярен. Часто я слышала, что футбол не женский вид спорта. К сожалению, есть такая пристрастность. Но совместными усилиями, с «Шахтером» и другими клубами, мы докажем, что женский футбол не уступает мужскому.»

По итогам встречи можно сказать, что первые шаги по развитию украинского футбола уже сделаны. Конечно, нам нужно время, чтобы добиться действительно весомых результатов. Но главное, что у нас есть план и понимание, как двигаться вперед, а также помощь, опыт и экспертиза Parimatch и европейских партнеров компании.

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